Referendum: Barelli (Fi), ‘resa dei conti nel Pd, noi non partecipiamo’

Roma, 6 mag. “Noi non vogliamo entrare nelle battaglie interne del Pd né vogliamo agire attraverso referendum quando possiamo farlo con la legge. Per questo non riteniamo di chiedere a nessuno di andare a votare”. Lo dice il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli al Corriere della sera.

“Ci sembra abbastanza evidente come su 3 dei 5 quesiti, quelli legati alle politiche e al Jobs act, si stanno cercando di regolare conti in quel partito. Era una legge di Renzi quando era premier, e oggi lo stesso leader di Italia viva vorrebbe tornare ad allearsi col Pd il cui vero capo politico però, ovvero Landini, non vuole farlo tornare. La Schlein sta a guardare mentre Landini fa la sua campagna elettorale per prendersi il partito, questo è…”, prosegue.