Referendum: Boccia, ‘Meloni si nasconde, cinque sì per cambiare davvero’

Roma, 4 giu. La Premier Meloni ha sbagliato dicendo che andrà al seggio ma non ritirerà le schede. E’ un modo di nascondersi. In un tempo in cui dopo ogni elezione c’è un day after in cui ci si cosparge il capo di cenere spiegando che bisogna aiutare questa democrazia e riportare la gente a votare, arriva il momento in cui si può votare per cambiare sul lavoro e sulla cittadinanza e la scelta è semplice: se si vuole cambiare si vota sì, se non si vuole cambiare si vota no”. Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd a “Il Rosso e il Nero” su Radio1.

“La scelta di Meloni l’hanno fatta altri in passato anche a sinistra? Noi siamo in disaccordo, pensiamo che sbagliassero. Io ho sempre votato, anche quando il mio partito consigliava di non farlo: dal famoso referendum sulle trivellazioni in Adriatico venne un segnale molto forte all’allora governo Renzi. Si vota sempre e mi auguro che tutte le alte cariche dello Stato diano l’esempio e vadano a votare”.