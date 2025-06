Referendum: Boccia, ‘Schlein coerente, il Pd continuerà su quella strada’

agenzia

Roma, 9 giu “Una partita che aveva senso giocare. Abbiamo un fronte sociale, unito, che anche in termini di elettori vale il centrodestra”. Lo ha detto Francesco Boccia, a La7, parlando del voto ai referendum.

“Elly Schlein non ha fatto altro che seguire un percorso coerente, esattamente come aveva annunciato il giorno delle sue elezioni, ha fatto quello che aveva promesso ai suoi elettori. Il Pd continuerà su quella strada perchè è quella che distingue la sinistra con la destra”, ha sottolinea il presidente dei senatori del Pd.