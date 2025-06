Referendum: Bonafoni, ‘cosa dice Meloni di minacce social contro il voto?’

agenzia

Roma, 5 giu. “Una frase intimidatoria e la foto di un cecchino che mira a un ipotetico votante. È solo uno tra i diversi commenti minacciosi e violenti lasciati in queste ore da un utente, che per immagine di profilo ha il logo di Fratelli d’Italia. Arriviamo alla vigilia dell’appuntamento referendario in un clima di crescente tensione e delegittimazione nei confronti delle forze sociali, politiche e associative che hanno sostenuto la campagna referendaria”. Così in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico.