Referendum: Borghi (Iv) a riformisti Pd, ‘si lavori a nuova ‘tenda dei riformisti’’

Roma, 15 mag. “Rilanciamo, ai riformisti Pd come a tutti coloro che si sentono sinceramente riformisti, il nostro appello a lavorare con noi per una nuova ‘tenda dei riformisti’ che partendo dalla constatazione dell’evoluzione del quadro politico sappia ricostruire la ragioni di un’area e uno spazio politico di riformismo innovatore, modernizzatore e moderno che quando seppe esprimersi al meglio realizzò le migliori stagioni del centrosinistra italiano e della crescita del nostro paese”. Lo scrive il vicepresidente di Italia Viva, senatore Enrico Borghi, in una lettera al Direttore de Il Foglio.