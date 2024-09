Referendum: Borghi (Lega), ‘presenterò pdl per cancellare raccolta firme on line’

agenzia

Roma, 26 set. “Non ci vuole un genio per capire che se la Costituzione prevedeva 500mila firme per i referendum è perchè pensava ad una soglia alta per evitare consultazioni inutili. Solo questioni potenzialmente maggioritarie dovevano meritare un referendum nazionale”. Lo scrive il leghista Claudio Borghi sui social annunciando che presenterà una pdl per cancellare la raccolta di firme on line.

“Se si mette la firma digitale allora anche uno che vuol abolire il cappuccino se ha abbastanza followers si può svegliare e con quattro click ci arriva. O si alza il numero delle firme (ma allora si deve cambiare la Costituzione) o si cancella la raccolta firme con un click. Credo sia meglio questa seconda ipotesi. Depositerò proposta di legge in proposito e credo che la maggioranza dovrebbe prenderla in attenta considerazione”.

