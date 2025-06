Referendum: Boschi a Fdi, ‘Meloni cadrà per diminuzione stipendi e aumento scandali’

agenzia

Roma, 9 giu. “Rassicuro Fratelli d’Italia. Meloni non cadrà per un referendum ma perché in questo Paese aumentano gli scandali e gli spionaggi e diminuiscono stipendi e sicurezza”. Lo scrive sui social la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi. “Un tempo Meloni esultava per i risultati delle elezioni, ora è costretta a sperare nelle astensioni. Qualcosa sta cambiando”.

