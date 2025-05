Referendum: Boschi, ‘allarma silenzio informativo’

agenzia

Roma, 13 mag. “È grave che il Governo abbia deciso di abbinare la consultazione referendaria al secondo turno delle amministrative, ostacolando di fatto la partecipazione dei cittadini. Ma quello che allarma è il silenzio istituzionale e informativo”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi in Aula dichiarando il voto contrario al dl Elezioni.

“Come componente della Commissione di Vigilanza Rai, denuncio l’assenza di un’informazione adeguata da parte del servizio pubblico, che ha il dovere di garantire spazi reali e accessibili affinché i cittadini possano compiere scelte consapevoli. Italia Viva – spiega – ha una posizione articolata, ma invita a partecipare al voto”.