Referendum: D’Alema, ‘invito ad astensione è da democrazia malata’

Roma, 13 mag. “Una democrazia dove si pensa di vincere non partecipando vuol dire che non sta bene, un sistema democratico che non sta bene. Se uno è convinto delle sue ragioni, va a votare e vota no”. Lo dice Massimo D’Alema a margine di un convegno su Pietro Ingrao alla Camera a proposito degli inviti all’astensione ai referendum di giugno da parte di esponenti della maggioranza.

