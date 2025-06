Referendum: FdI, ‘propaganda entrata nel seggio, per Pd regole valgono solo per altri’

agenzia

Roma, 7 giu “Dopo il cappellino di Bersani in pieno silenzio elettorale oggi si è arrivati oltre l’inimmaginabile, con la propaganda che entra addirittura dentro le cabine elettorali in un seggio della provincia di Roma. Questa mattina, a Olevano Romano, una presidente di seggio si è lasciata fotografare in bella posa con un esponente locale del Partito Democratico, mettendo in mostra il libro di Bersani. La foto poi finisce immediatamente sui social con l’invito a votare 5 Sì”. Lo dichiarano il deputato Alessandro Palombi e il senatore Marco Silvestroni di Fratelli d’Italia.