Referendum: Fi presenta al Senato ddl per aumento firme per richiesta

Roma, 10 giu. Il Gruppo di Forza Italia al Senato ha presentato oggi la proposta di modifica del primo comma dell’articolo 75 della Costituzione per l’aumento del numero di sottoscrizioni (da 500.000 a 1.000.000) e del numero di consigli regionali (da 5 a 10) per la richiesta di referendum abrogativo. “In questo modo, diamo concretezza -si legge in una nota- alle indicazioni politiche che anche ieri il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, ha espresso. Non vogliamo certamente superare uno strumento di partecipazione democratica, ma vogliamo che sia supportato da un più ampio sostegno, soprattutto oggi che, con le nuove tecnologie, la raccolta delle firme è molto facilitata”.