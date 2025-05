Referendum: Fratoianni, ‘La Russa invita astensione buona ragione per votare’

agenzia

Roma, 23 mag. “L’8 e il 9 giugno tutti vadano a votare i referendum, innanzitutto perché La Russa ha invitato all’astensione e già questa è una buona ragione per mettere la scheda elettorale nell’urna. E poi perché così non saranno altri a decidere per voi”. Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs in un video pubblicato sui social.

“Troppo spesso – aggiunge poi il leader di SI – nel nostro Paese è una interessata minoranza a decidere per la maggioranza dei cittadini. E troppo spesso contro gli interessi della collettività , contro i suoi bisogni e i suoi diritti. Occorre andare a votare e votare 5 SI perché con quei 5 SI è possibile combattere la precarietà, l’insicurezza, la solitudine che sono la cifra dell’esistenza quotidiana per milioni di persone. Ed è possibile restituire dignità al lavoro. Lo strumento referendario – conclude Fratoianni – consente a tutti a tutti i decidere direttamente della propria vita, ecco perché gli italiani non possono perdere questa occasione”.

