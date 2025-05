Referendum: Furfaro, ‘inquietante silenzio Meloni su astensione’

agenzia

Roma, 12 mag. “Mentre milioni di italiane e italiani si preparano a votare su diritti fondamentali, il Governo tace. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, sceglie il silenzio. Nessuna parola, nessuna posizione. Nel frattempo, La Russa – seconda carica dello Stato – insieme ai vicepremier Salvini, Tajani, nonché a governatori di regione come Fedriga, invitano apertamente all’astensione. Da 3 giorni la seconda carica dello Stato invita a non andare a votare e da 3 giorni la Presidente tace. Un comportamento grave, che offende la democrazia. Le istituzioni non sono scantinati di via della Scrofa da usare per convenienza politica. Mentre il Paese chiede tutele e giustizia, Meloni decide di nascondersi, con la solita ignavia. Un silenzio che sa di paura. L’Italia merita di meglio: partecipazione, rispetto, trasparenza. Il voto è un diritto, non un fastidio. Chi vuole un’Italia più giusta, vota”. Così in una nota Marco Furfaro, responsabile iniziative politiche, contrasto alle disuguaglianze e Welfare nella segreteria nazionale del Pd.

