Referendum: Furfaro, ‘Lollobrigida per astensione, disprezzano democrazia’

Roma, 13 mag. “Il ministro Lollobrigida oggi ha superato ogni limite. Non solo ha dichiarato apertamente che non andrà a votare ai referendum promossi da associazioni, movimenti, cittadini e forze politiche, ma ha anche derubricato tutto a una “questione interna al Partito Democratico”. Le parole del ministro certificano il disprezzo della destra verso i cittadini e la democrazia”. Così Marco Furfaro, componente della segreteria nazionale del Pd, commenta le dichiarazioni del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha annunciato la propria astensione ai referendum.

“Ministro, ma in che Paese pensa di vivere? Lei siede in un governo della Repubblica, non in un circolo privato. I referendum non sono un giochino di partito. Sono lo strumento con cui il popolo può decidere direttamente su temi cruciali come cittadinanza, lavoro, diritti. E davanti a questo diritto, sacrosanto e garantito dalla Costituzione, un ministro della Repubblica ha il dovere di rispettare e promuovere la partecipazione democratica. Non di sabotarla”.