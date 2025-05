Referendum: Graziano (Pd), ‘Agcom conferma nostre denunce, Rai si metta in regola’

agenzia

Roma, 13 mag. “Avevamo denunciato da giorni il silenzio informativo sui referendum. Oggi l’Agcom conferma nero su bianco ciò che andiamo ripetendo da tempo: il servizio pubblico non sta garantendo un’adeguata copertura informativa sui cinque quesiti referendari. Il richiamo formale dell’Autorità è la prova che le nostre preoccupazioni erano fondate”, così Stefano Graziano, capogruppo democratico in commissione di vigilanza Rai.