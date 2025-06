Referendum: Guerra (Pd), ‘quesiti difficili? Molto semplici in realtà’

agenzia

Roma, 4 giu. “Troppo difficili i quesiti sui referendum? Molto semplici in realtà. I primi due chiedono di rafforzare le tutele per lavoratori e lavoratrici licenziati ingiustamente: senza un valido motivo né economico né disciplinare. Il terzo combatte, non l’uso, ma l’abuso dei contratti a termine, che intrappola, specialmente i giovani, in anni e anni di precarietà, e permette di lasciare a casa le donne che fanno figli. Il quarto contrasta l’uso degli appalti e subappalti per fare lavorare persone con contratti peggiori e cioè con salari e tutele più basse, e quindi con più incidenti sul lavoro”. Lo scrive Maria Cecilia Guerra del Pd sui social.