Referendum: incontro comitati-vertici Rai, ‘garantire informazione’

agenzia

Roma, 17 mar. I comitati referendari hanno incontrato oggi pomeriggio i vertici Rai. “Un incontro necessario anche per lo stallo della commissione di Vigilanza Rai per l’ostruzionismo della maggioranza, che è l’organo di garanzia che deve approvare il regolamento sugli spazi dedicati a campagna referendaria”, ha detto Riccardo Magi spiegando che nel corso dell’incontro è stata illustrata “una bozza di regolamento che ricalca quello degli ultimi referendum del 2022”.

“Noi -aggiunge Magi- abbiamo sottolineato alcune necessità e cioè che gli spazi dedicati ai confronti non siano in fasce di ascolto penalizzanti ma abbiamo anche richiamato a garantire l’informazione anche negli spazi di approfondimento. Crediamo questo sia il compito del servizio pubblico televisivo”. Magi ha quindi ricordato la novità del voto dei fuori sede: “Abbiamo ottenuto questa sperimentazione. La richiesta per i fuori sede va fatta entro 35 giorni prima al voto e quindi le persone vanno informate”.