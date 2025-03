Referendum: ‘Lasciateci votare’, a Montecitorio il presidio dei promotori

agenzia

Roma, 11 mar ‘Lasciateci votare’ e ‘Abbiamo fretta di votare’. Con questi slogan alcuni tra i promotori dei referendum si sono ritrovati davanti alla Camera dei deputati per chiedere, tra le altre cose, il voto per i fuori sede, l’election day e una corretta informazione sugli appuntamenti referendari su cittadinanza e lavoro di questa primavera.

“Chiediamo al governo di favorire la partecipazione ai prossimi referendum con l’election day insieme alle amministrative, consentendo il voto a studenti e lavoratori fuori sede”, ha spiegato il segretario di +Europa Riccardo Magi che, con Maurizio Landini, ha promosso un presidio in vista dell’incontro a palazzo Chigi. “Bisogna garantire l’informazione, a partire dalla Rai, su questo appuntamento fondamentale per la partecipazione e per la democrazia”, ha sottolineato Magi.