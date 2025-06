Referendum: Lepri (Pd), ‘solo danni, ora almeno si faccia tesoro errori e si discuta seriamente’

agenzia

Roma, 10 giu. “Con i quesiti sul lavoro: si è favorita la divisione sindacale, indicando una netta preferenza per una visione rispetto alle altre. Con il rischio di perdere il sostegno politico di quelle altre. si è forzato la linea del partito senza mettersi davvero in ascolto, almeno nelle sedi di direzione politica, degli argomenti di chi quei provvedimenti li aveva studiati, approfonditi e votati. E che, semplicemente, andavano ‘corretti’ dalla nuova linea politica. Una sorta di rivincita postuma, a prescindere dall’esito”. Lo dichiara Stefano Lepri, ex deputato e membro della direzione nazionale Pd.