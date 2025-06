Referendum: M. Meloni, ‘Pd presenta Ddl per firme a quota 800mila e quorum in percentuale’

agenzia

Roma, 10 giu “Il disegno di legge presentato da Forza Italia per modificare l’articolo 75 della Costituzione è un attacco alla partecipazione democratica. Raddoppiare semplicemente le firme e il numero di Consigli regionali necessari per richiedere l’abrogazione di una legge significa rendere quasi impossibile l’iniziativa referendaria dal basso. È il contrario di ciò che servirebbe: rafforzare lo strumento referendario, affrontando i nodi reali della partecipazione. Chi crede davvero nella democrazia non ne teme gli strumenti, ma lavora per renderli più efficaci, più trasparenti”. Lo dice il senatore del Partito democratico Marco Meloni.

“La proposta in effetti riflette la vecchia mentalità berlusconiana, che evidentemente rimane intatta nell’imprinting di quel partito: piegare le leggi alla convenienza del momento, senza peraltro considerare che essa può essere mutevole, e che in una materia delicata come questa è necessario agire in modo serio, coerente e ragionevole”, prosegue.