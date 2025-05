Referendum: Magi, ‘a 10 giorni dal voto Meloni muta, è omertà elettorale’

agenzia

Roma, 30 mag. “A 10 giorni dal voto dei referendum dell’8 e 9 giugno Giorgia Meloni non ha ancora detto nulla sul voto, chiudendosi in un atteggiamento di pura omertà elettorale che francamente non le fa onore come presidente del Consiglio che ha giurato sulla Costituzione italiana”. Lo afferma il segretario di Più Europa e presidente del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza Riccardo Magi.

“E non le fa onore nemmeno come leader politico, visto che era proprio lei ad accusare i governi di allora di silenziare i referendum e svilire la partecipazione popolare: avveniva solo pochi anni fa, nel 2016 e nel 2022. Siccome nella retorica della presidente Meloni la volontà e il voto popolare diretto sono talmente importanti che vorrebbe che fosse eletto in questo modo anche il presidente del consiglio, mi aspetto che nei prossimi giorni dica a tutti i cittadini di andare a votare. È chiaro che Meloni ha paura dei referendum, perché sa che la partecipazione sta crescendo e teme il segnale che potrebbe arrivare domenica e lunedì prossimi”.

