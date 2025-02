Referendum: Magi a Piantedosi, ‘sia garantito voto a fuorisede come a europee’

agenzia

Roma, 12 feb. “Sui referendum, essendo un’unica circoscrizione elettorale, non si tratta di alterare il bacino elettorale o di alterare il collegi, ma si tratta semplicemente di consentire ai cittadini di votare. Bisogna fare quello che è stato fatto in occasione delle elezioni europee: garantire ancora una volta la possibilità di votare ai cittadini fuorisede”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, al Question Time con il ministro Piantedosi.

“Si tratta di 5 milioni di italiani che studiano o lavorano fuori lontani dal luogo della loro residenza effettiva. Non abbiate paura di un esercizio di democrazia, di confronto, di scontro come possono esserlo i referendum”.