Referendum: Magi, ‘allo studio azioni legali su mancanza informazione Rai’**

Roma, 12 mag. “Da una parte abbiamo una maggioranza e un governo di destra che invita all’astensione, con un presidente del Senato che si comporta da ultima carica dello stato, altro che seconda, e annuncia che farà campagna perché la gente stia a casa. Dall’altro lato, abbiamo un’informazione pubblica radiotelevisiva che sta deliberatamente oscurando i referendum, nonostante i vertici ci avessero assicurato massima attenzione”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi, presidente del Comitato Promotore del Referendum Cittadinanza.

“Storicamente, sappiamo che i referendum vengono neutralizzati facendo mancare ai cittadini un’informazione adeguata sulla loro esistenza, ancora prima che sul contenuto del voto. Con la mancanza di informazione, vince l’astensione ed è ciò che vuole il governo. Basta prendere il regolamento che disciplina l’informazione in Rai per accorgersi che favorisce l’astensione anziché garantire l’informazione. Le tribune elettorali referendarie, poche e a orari con pochi ascolti, inizieranno nella seconda metà di maggio”.