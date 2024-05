Referendum: Magi, ‘che fine ha fatto piattaforme per firme digitali, governo spieghi’

agenzia

Roma, 10 mag. “Il governo Meloni da una parte ci dice di voler rafforzare l’espressione diretta della volontà dei cittadini nell’esprimere direttamente il Capo del governo, dall’altra parte però non realizza una piattaforma digitale prevista per legge per consentire ai cittadini di promuovere referendum e leggi d’iniziativa popolare, cioè quello strumento che la Costituzione prevede per espressione diretta della volontà dei cittadini. Il governo ha paura che in questo Paese si renda finalmente semplificata la possibilità di raccolta firme per i referendum?”. Lo ha detto durante lo svolgimento di interpellanze urgenti in Aula alla Camera dei deputati Riccardo Magi, segretario di +Europa.