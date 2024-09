Referendum: Magi, ‘Lega vuole abolire firme on line perche ha paura’

agenzia

Roma, 26 set. “La Lega annuncia che presenterà una proposta di legge per abolire le firme on line: hanno paura della democrazia, hanno paura del voto popolare, hanno paura di chi chiede più diritti. Ma capisco la frustrazione del povero Claudio Borghi: da paladino no euro, ora vede Draghi varcare la soglia di palazzo Chigi e consigliare Giorgia Meloni. Chissà perché la sua premier non chiama lui come consigliere economico. Ah saperlo…”. Lo afferma il segretario di +Europa Riccardo Magi.