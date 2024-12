Referendum: Magi, ‘occasione per passare da protesta a proposta, Meloni che intenzioni ha?’

agenzia

Roma, 13 dic “Abbiamo di fronte una primavera referendaria per il Paese, con i cittadini chiamati a dire la loro direttamente su questioni centrali: la legge sulla cittadinanza, l’autonomia, la sicurezza sul lavoro e il Jobs Act. E’ una occasione da non sprecare per passare dalla protesta alla proposta”. Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi in un incontro alla Camera.

“Ma le intenzioni del governo quali sono? E’ al potere con il 44% del voto degli italiani, tradotto in oltre il 60% dei seggi. La Meloni si dice rispettosa della volontà popolare, però ha paura del referendum e si nasconde dietro al quorum -ha spiegato ancora Magi-. Vuole utilizzare, come tutti i governi, il quorum o l’astensionismo per far fallire il referendum anziché accettare la sfida e invitare i cittadini a partecipare”.