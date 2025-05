Referendum: Magi, ‘sale partecipazione, a giugno sarà sorpresa’

agenzia

Roma, 23 mag. “Contro ogni previsione, contro le cassandre del quorum, contro l’oscuramento di Tv e Radio, contro i La Russa, i Tajani e i Salvini: secondo i sondaggi, la percentuale dei votanti al referendum sta crescendo ed è plausibile superare la percentuale del 40%”. Lo scrive su X il segretario di +Europa, Riccardo Magi, rilanciando suoi suoi canali social un sondaggio trasmesso oggi dalla trasmissione di La7 L’Aria che Tira.

“La cosa più bella, è che secondo le rilevazioni, a votare per i referendum potrebbe andare una quota non trascurabile di elettori che non hanno votato alle ultime elezioni. Era già successo con la raccolta firme: ci dicevano che non ce l’avremmo mai fatta, ne abbiamo raccolte 640mila in tre settimane, soprattutto di giovani e donne. Sul voto dell’8 e 9 giugno non lo dicono solo i sondaggi: è la sensazione che si ha parlando con la gente per strada, ai tavoli informativi, agli eventi. Il quorum è difficile, ma non impossibile come stanno raccontando e per questo serve uno sforzo ancora maggiore: dobbiamo continuare a parlare del Referendum e pretendere che se ne parli. Dobbiamo continuare a fare pressione sul governo e sulla Rai che stanno cercando in ogni modo di affossare il voto. L’8 e 9 giugno facciamogli una bella sorpresa e travolgiamoli con un’ondata di partecipazione democratica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA