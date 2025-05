Referendum: Magi vestito da fantasma in radio, ‘è anche omaggio a Pannella’

agenzia

Roma, 15 mag. Riccardo Magi, deputato di +Europa, si presenta vestito da ‘fantasma’ in diretta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il parlamentare ha indossato un lenzuolo bianco, come già accaduto ieri in aula, per protestare contro quella che a suo avviso è la mancanza di visibilità versi i quesiti referendari. “Il vestito da fantasma è anche un omaggio a Pannella, che fece questa cosa in una vecchia tribuna politica. L’abito lo abbiamo confezionato noi prima di entrare alla Camera, e abbiamo anche scritto ‘referendum’ al centro del lenzuolo con il pennarello utilizzando uno stencil”, ha spiegato.

