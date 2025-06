Referendum: Malan, ‘non andiamo a votare e continuiamo a lavorare per bene Italia’

agenzia

Roma, 6 giu. “Dei cinque referendum uno è completamente insensato per regalare la cittadinanza dopo solo cinque anni di permanenza in Italia: persone che poi magari se ne vanno, non gli importa niente, ritornano in Italia per farsi curare magari a spese nostre e per farsi dare la pensione sociale quando sono anziani. Gli altri quattro che il Pd chiede agli italiani di andare a votare sono per cancellare delle norme che il Pd ha votato nel 2014, non le ha cambiate nelle numerose occasioni in cui avrebbe potuto farlo, le ha rivendicate nella campagna elettorale del 2018 e i parlamentari che le hanno votate sono ancora presenti in gran numero tra quelli che oggi sono i parlamentari del Partito democratico senza che verso di loro sia stata presa alcuna decisione”. Lo sottolinea in un video si Instagram il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.