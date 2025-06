Referendum: Maraio (Psi), ‘si riconosca sconfitta per rilanciare temi’

agenzia

Roma, 9 giu “Chi esulta, in queste ore, sul mancato quorum festeggia sulle preoccupazioni di tanti lavoratori, distrugge i sogni di tanti giovani che vivono e lavorano in Italia”. Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio.

“Compito del centrosinistra e’ non arrendersi, lavorare perché questi temi siano attuali nell’agenda politica. Per avere più forza sarà però necessario parlare il linguaggio della chiarezza. Qualcosa non è andato, e’ stata una sconfitta. Riconoscerlo è il primo passo per essere all’altezza delle aspettative”, aggiunge Maraio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA