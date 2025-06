Referendum: Pd, ‘da Rai silenzio di regime mentre maggioranza sabota democrazia’

agenzia

Roma, 6 giu. “La decisione della Rai di bloccare per ben due volte la diffusione del comunicato sindacale dell’Usigrai sulla consultazione referendaria rappresenta un atto gravissimo. Si tratta di un vero e proprio doppio bavaglio, che nega ai giornalisti del servizio pubblico il diritto fondamentale di esprimersi su temi che toccano direttamente i diritti dei lavoratori e la qualità democratica dell’informazione”. Così i componenti democratici della commissione di vigilanza Rai.