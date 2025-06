Referendum: Pd, ‘domani Maeci risponderà a Camera su boicottaggio voto italiani estero’

agenzia

Roma, 12 giu. “Domani mattina alla Camera il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, guidato da Antonio Tajani, sarà chiamato a rispondere all’interrogazione presentata dal Gruppo parlamentare del Partito Democratico, che denuncia il grave boicottaggio tecnico e istituzionale del referendum perpetrato nei confronti dei cittadini italiani residenti all’estero. Un voto ostacolato non da un divieto formale, ma da tagli ai fondi, ritardi nella spedizione dei plichi elettorali, assenza di campagne informative sui media in lingua italiana e disservizi organizzativi, che hanno compromesso seriamente l’esercizio democratico del voto”. Si legge in una nota.

La denuncia arriva da numerose comunità italiane nel mondo che hanno segnalato l’impossibilità concreta di partecipare alla consultazione dell’8 e 9 giugno. L’interrogazione è stata promossa dai deputati del Pd eletti all’estero Toni Ricciardi, Nicola Carè, Christian Di Sanzo, Fabio Porta. “Come deputati eletti all’estero – dicono i democratici – abbiamo il dovere di vigilare sulla piena attuazione del diritto di voto per milioni di connazionali iscritti all’Aire. Per questo, domani chiederemo conto in Aula al ministro Tajani sui fondi stanziati, sui criteri adottati per la loro ripartizione tra i consolati e sulle direttive operative eventualmente impartite”.