Referendum: Picierno, ‘no a vecchie dispute, emergenza sono salari e stagnazione’

Roma, 28 mag. “Credo sia un errore usare lo strumento referendario per regolare le relazioni industriali. Ritengo che il mercato del lavoro sia già cambiato dalla stagione renziana e che le emergenze che viviamo oggi raccontano scenari diversi con diverse esigenze. Il pericolo più consistente per il lavoro è la stagnazione industriale, come certificato anche dall’Istat. L’esigenza più evidente sono i salari. In entrambi i casi serve che il paese vada avanti speditamente. Attardarsi in vecchie dispute non aiuterà”. Lo ha detto la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in un’intervista al Quotidiano del Sud.

