Roma, 19 mag “L’articolo 18 e l’obbligo di reintegro non c’è e non torna, Landini ha detto una frase falsa, non si torna all’articolo 18”. Lo ha detto Matteo Renzi a proposito del primo quesito dei referendum in una diretta social.

