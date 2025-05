agenzia

Roma, 19 mag “Meloni non parla perchè non sa di cosa si parla, non apre bocca se non per criticare Schlein e il Pd semplicemente perchè lei diceva del Jobs act che era carta da pizza. Tecnicamente Meloni su questo è incompetente, non sa cosa è lo spread figuratevi se sa cosa è il Jobs act”. Lo ha detto Matteo Renzi in una diretta social sui referendum.

