Referendum: Ricci, ‘nelle Marche voti superano quelli di Acquaroli nel 2020 e destra in 2024’

agenzia

Roma, 10 giu. “Nelle Marche i voti del referendum superano quelli di Acquaroli nel 2020 e della destra a europee 2024”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della regione Marche, commenta il risultato del referendum.

“Sapevamo che sarebbe stato difficilissimo raggiungere il quorum, del resto ormai in Italia sono pochissimi i referendum che ci riescono, a maggior ragione dopo il taglio del referendum sull’autonomia differenziata perché, se si fosse votato per un sì o un no all’unità d’Italia, di certo avrebbe cambiato le cose. Sicuramente bisogna abbassare il livello del quorum, altrimenti il referendum, che è uno strumento fondamentale rischia di avere un ruolo molto debole nella democrazia italiana”.