Referendum: Ruotolo (Pd), ‘Telemeloni li oscura, serve riforma radicale’

Roma, 19 mag. “Oggi alle 11.30, davanti a tutte le sedi della Rai in Italia, il Partito Democratico ha promosso un sit-in di protesta per denunciare il vergognoso oscuramento del referendum dell’8 e 9 giugno. Un silenzio figlio del diktat del Governo Meloni, che invita apertamente i cittadini a non votare, temendo il raggiungimento del quorum”. Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd.

“Proprio per questo è fondamentale andare a votare: perché chi ha paura della democrazia cerca di spegnerla. La Rai, servizio pubblico, ha il dovere di informare, non di nascondere. L’atteggiamento di Telemeloni è solo l’ultima conferma della necessità urgente di riformare la governance della Rai, per renderla indipendente dalla politica”.