Referendum: Sarracino, ‘Meloni tace su astensioni, ha paura del voto’

Roma, 13 mag. “L’elenco dei ministri che scelgono di non andare a votare continua ad allungarsi. Oggi è il Ministro Lollobrigida a schierarsi apertamente per l’astensione in vista dei referendum di giugno. Ma com’è possibile che quello che si autodefinisce ‘governo eletto dal popolo’ tema così tanto il voto dei cittadini? Mentre tutti hanno ormai espresso una posizione, Giorgia Meloni continua a tacere. Ci chiediamo: cosa pensa la Presidente del Consiglio? Il suo silenzio non fa che confermare una realtà evidente: questo governo ha paura che si raggiunga il quorum, perché un’Italia con più tutele e diritti non rientra nel modello di sviluppo che questa destra persegue”. Così Marco Sarracino, componente della segreteria nazionale del Pd.

