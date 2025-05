Referendum: Schlein alle 11.30 a via Teulada contro black out informativo’

agenzia

Roma, 19 mag. La segretaria del Pd Elly Schlein parteciperà alle 11,30 al presidio Rai a Roma in via Teulada 66, nell’ambito della giornata di mobilitazione “Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia” indetta dal Partito democratico davanti alle sedi regionali della Rai per protestare, spiega una nota del Pd, “contro il black out informativo in corso sui referendum che si svolgeranno l’8 e 9 giugno prossimi”.

