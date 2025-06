Referendum: Schlein, ‘alternativa più vicina, Congresso? L’avversario è la destra’

agenzia

Roma, 10 giu “Sapevamo che sarebbe stato difficile ma i referendum toccavano questioni che riguardano la vita di milioni di persone ed era giusto spendersi. Lavoro e cittadinanza sono temi costitutivi per una forza progressista come il Pd. La battaglia non finisce oggi”. Lo dice Elly Schlein a Repubblica.

“Dopo questo fine settimana l’alternativa è più vicina grazie alla straordinaria piazza di sabato per Gaza e per i 14 milioni che sono andati a votare nonostante premier e maggioranza invitassero a fare l’opposto. Oggi la destra esulta, faccia pure: ne riparliamo alle politiche, dove non sarà l’astensionismo a salvarli”, aggiunge.