Referendum: Schlein, ‘avverto un buon clima, obiettivo quorum si può raggiungere’

Roma, 15 mag “Gli italiani possono ancora stupirci, come è accaduto nel 2011 quando c’era da difendere l’acqua come bene comune. Oggi c’è l’opportunità di cambiare le leggi, di contrastare la precarietà, aumentare la sicurezza sul lavoro e riconoscere la cittadinanza. Noi ce la stiamo mettendo tutta per allargare la partecipazione, avverto un buon clima, nonostante il governo stia tentando di silenziare i referendum e il servizio pubblico li stia oscurando perché hanno paura della partecipazione”. Lo dice Elly Schlein in una intervista al Manifesto.

I sondaggi dicono che “l’elettorato del Pd è quello più convinto sui quesiti, con oltre il 90%; ma è interessante pure che tra gli elettori di centrodestra si registra una propensione al voto del 30-40%. Numeri che mi fanno dire che l’obiettivo del quorum si può raggiungere”, dice la segretaria del Pd che tra le altre cose aggiunge: “Rivendico di essere tornati ad essere il partito del lavoro, che sta tra i lavoratori, davanti alle fabbriche, dove da tempo non stava più”.