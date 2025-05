Referendum: Schlein, ‘base Pd convinta, io candidata per rivedere scelte sbagliate’

agenzia

Roma, 20 mag. “Sono particolarmente orgogliosa” del fatto che nei “sondaggi sui referendum, gli elettori trasversalmente di tutti i partiti mostrano una grande condivisione dei quesiti contro la precarietà per la sicurezza e per la cittadinanza, ma l’elettorato più convinto è proprio il nostro, la base del Partito Democratico. Questo è anche il motivo che a un certo punto mi ha spinta a candidarmi, perché sentivo che dovessimo ricucire delle fratture e anche correggere o rivedere delle scelte sbagliate che sono state fatte in passato”. Lo dice Elly Schlein a Porta a Porta.