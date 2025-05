Referendum: Schlein, ‘cittadinanza quesito fondamentale’

agenzia

Roma, 20 mag. Sul referendum sulla cittadinanza, “non mi aspetto che sia d’accordo Giorgia Meloni perché si è già espressa in passato, ma credo che anche questo sia fondamentale”. Lo dice Elly Schlein a Porta a Porta.

“Dimezzare i tempi di residenza per ottenere la cittadinanza, guarda soprattutto a quei tanti italiani, io li chiamo già così, nati e cresciuti in Italia che però per legge ancora non si vedono riconosciuto questo diritto di cittadinanza. La legge, come sa, è del 1992. Io avevo 7 anni, ne ho fatti 40 la settimana scorsa. Sono 33 anni che il paese non è cambiato. Il paese è cambiato e come? Io spero che la gente questa sensibilità ce l’abbia e la porti a votare”.

