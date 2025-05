Referendum: Schlein, ‘distinguo in Pd? Ben venga discussione ma linea è chiara’

agenzia

Roma, 20 mag. “La linea del Pd è una ed è chiara ed è quella che abbiamo discusso nella direzione nazionale ed è stata votata ed è il pieno appoggio ai 5 sì e non ci sono stati voti o contrari in quell’occasione. Poi siamo un grande partito largo e plurale qualcuno non sarà d’accordo e lo dice pure ma questo non cambia la linea del partito che è una ed è chiara”. Lo dice Elly Schlein a Porta a Porta.

Distinguo che “assolutamente non mi preoccupano perché il nostro è un partito democratico per davvero, non solo nel nome, ed è un partito plurale. Anzi sono orgogliosa che l’anno scorso abbiamo affrontato insieme un anno elettorale uniti e compatti, come tutti ci hanno riconosciuto, ma questo non vuol dire sopprimere la discussione”.