Roma, 18 mag Quelli dei referendum “sono quesiti molto semplici, io penso che gli italiani possano sorprenderci con una ondata di partecipazione per dire basta alla precarietà, aumentare la sicurezza sul lavoro e per concedere la cittadinanza a chi nasce e cresce in Italia”. Lo ha detto Elly Schlein a Che tempo che fa.

