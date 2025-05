Referendum: Schlein, ‘linea Pd chiara e approvata senza contrari in Direzione’

agenzia

Roma, 20 mag. “La linea del Partito Democratico è molto chiara perché è stata approvata in direzione nazionale senza voti contrari”. Lo dice Elly Schlein a Cinque Minuti su Rai 1 a proposito di alcuni distinguo tra i riformisti dem sul referendum. Io poi non ho chiesto a nessuno” abiure “ma è un voto che non guarda al passato, guarda al presente e al futuro di tanti giovani precari che hanno un contratto di un mese e non sanno se ce l’avranno il giorno dopo e non riescono a uscire di casa a costruirsi una famiglia”.