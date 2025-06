Referendum: Schlein, ‘Meloni ha paura, anche tanti suoi elettori andranno a votare’**

agenzia

Roma, 3 giu. “Nella migliore delle ipotesi, Meloni vuole confondere gli italiani. Quindi facciamo chiarezza: non ritirare le schede equivale a non votare e quindi affossare il referendum. Nella peggiore delle ipotesi è una presa in giro degli italiani”. Lo dice Elly Schlein a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.

“Perchè lo fa? Perchè ha paura della partecipazione e ha capito che moltissimi italiani, anche chi ha votato per lei, andranno a votare perchè è l’occasione di cambiare delle leggi, contrastare la precarietà migliorare la legge sulla cittadinanza cosa che Meloni non vuole fare”.

