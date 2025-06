agenzia

Roma, 6 giu “Capisco che Giorgia Meloni non riuscendo a governare il Paese sia nostalgica di quando era all’opposizione ma non può non vedere la differenza”. Lo ha detto Elly Schlein, a Tagadà su La7, sulle parole della premier sul non voto al referendum.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA