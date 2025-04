Referendum: Schlein, ‘mi aspetto Meloni voti e inviti cittadini al voto’

agenzia

Roma, 27 apr. “Io mi chiedo come faccia la presidente del Consiglio a non andare a votare, quindi mi auguro che questo governo inviti le persone ad andare a votare e che vadano anche loro a votare” i referendum. Lo dice Elly Schlein a In altre parole su La7. “Noi ce la metteremo tutta per portare la gente a votare. Certo è importante che l’informazione pubblica, e quindi anche Telemeloni, parli di questo appuntamento. La Rai ormai si è ridotta a fare il megafono di questo governo e delle sue politiche, per cui fino a oggi abbiamo sentito parlare poco dei referendum”.

