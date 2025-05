Referendum: Schlein, ‘Rai deve informare, sit in contro oscuramento’**

agenzia

Roma, 19 mag. “Siamo davanti alle sedi Rai di tutte le regioni d’Italia per denunciare l’oscuramento dei referendum dell’8 e 9 giugno sulla televisione pubblica. I cittadini e le cittadine hanno diritto a un’informazione pubblica e completa sul voto”. Lo scrive Elly Schlein sui social postando la foto dell’iniziativa oggi davanti alla sede Rai di Viale Mazzini.

“La Rai non deve dire come votare, ma deve informare: su cosa si vota e quando si vota, dare spazio al confronto sulla precarietà e sicurezza del lavoro e sulla cittadinanza. Noi come Pd invitiamo tutte e tutti a votare 5 sì. E stasera partecipiamo alla Maratona contro l’astensione insieme alle altre forze sociali, politiche e sindacali che sostengono i referendum. In Piazza Vittorio a Roma dalle 17”.

